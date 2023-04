Più sicurezza sulle strade a Pasqua: confronto in Prefettura, controlli rafforzati nel Barese

Potenziamento dei controlli in vista delle Festività Pasquali a Bari e in provincia ma anche un rafforzamento della presenza delle Forze dell'Ordine a Gioia del Colle, teatro, di recente, di alcuni fatti di sangue che hanno allarmato la comunità cittadina: è l'esito della riunione, avvenuta questa mattina in Prefettura a Bari, del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dalla prefetta Antonia Bellomo.

All’incontro erano presenti i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, i Dirigenti della IX^ Zona di Polizia di Frontiera, dei Compartimenti di Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria, il Dirigente Generale e il Comandante della Polizia locale del Comune di Bari, Particolare attenzione nei controlli sarà dedicata alle località di maggior richiamo turistico, ai luoghi di culto, dove, nel corso della Settimana Santa, si svolgeranno i tradizionali riti religiosi.

Definito un potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo in ambito autostradale, stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale in vista del prevedibile incremento dei flussi di traffico e di viaggiatori durante le prossime festività Pasquali. Saranno, inoltre, aumentati i servizi di pattugliamento della rete stradale

provinciale, lungo gli assi viari che portano alle località di villeggiatura e zone residenziali sulle fasce costiere e interne e verso i luoghi di ritrovo, anche al fine di prevenire comportamenti scorretti alla guida che, in giornate di traffico particolarmente intenso, mettono a maggior rischio l'incolumità delle persone.

Per quanto riguarda Gioia del Colle, a seguito delle sparatorie avvenute il 15 e 18 marzo scorsi, di pari passo con le attività investigative coordinate dall’Autorità Giudiziaria in corso, sono stati disposti intensificati servizi di prevenzione generale ed un rafforzamento dei controlli con attività straordinarie “ad alto Impatto” da parte dei Reparti Speciali delle forze di Polizia.