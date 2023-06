Sicurezza in città, il sindacato Silp Cgil: "Problema non si risolve con gli slogan"

"Abbiamo sempre sostenuto che il problema della sicurezza non si risolve con gli slogan da parte di chi ha responsabilità politiche. Ma è ancora più grave se agli slogan si unisce la non conoscenza dei principi cardine di uno stato democratico, dove la sicurezza interna è affidata alle forze di polizia e non all'esercito".

In una nota, il segretario generale del sindacato di polizia Silp Cgil, Pietro Colapietro, replica così al vice ministro alla giustizia Paolo Sisto, intervenuto nelle scorse ore sul caso del corteo funebre contromano svoltosi davanti al carcere di Bari e sulle minacce via social ai carabinieri dopo l'incidente in moto in cui è morto il 27enne Christian Di Gioia.

"Le competenze delle forze di polizia sono chiare e stabilite dalla legge - dice Colapietro -, queste cose un esponente del governo dovrebbe conoscerle. Non è possibile continuare a confondere sicurezza interna, difesa e sicurezza esterna. Non è possibile continuare a confondere professionalità e specializzazioni diverse. Non è possibile continuare a portare avanti un tentativo strisciante di militarizzazione della sicurezza pensando che un contesto urbano, per quanto complesso, sia paragonabile a uno scenario di guerra". "Farò presente questa situazione al Capo della Polizia Vittorio Pisani che incontrerò domani (oggi, ndr) a Roma - dice Colapietro - e soprattutto chiederò al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che per la sua storia personale ben conosce il lavoro e la professionalità della Polizia di Stato e delle forze dell'ordine, di ribadire a tutti i suoi colleghi di governo quali sono peculiarità, specificità e compiti delle lavoratrici e dei lavoratori in divisa. A noi servono organici, mezzi e risorse".