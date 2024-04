Sicurezza e trasporto merci, controlli sui mezzi pesanti a Bari: sanzioni per oltre 16mila euro

Agenti della Polizia stradale, insieme a tecnici e ingegneri della Motorizzazione civile, sono stati impegnati nella giornata di venerdì a Bari in una serie di controlli sui mezzi pesanti. Le attività si sono concentrate, in particolare, nelle aree di sosta nelle vicinanze del porto di Bari, dove dipendenti della Motorizzazione Civile hanno eseguito verifiche tecniche e i poliziotti hanno verificato la documentazione prescritta per la circolazione stradale.

L’attività ha come obiettivo quello di evitare che pericolosi autotreni o autoarticolati, privi dei requisiti tecnici di sicurezza, percorrano migliaia di chilometri sulle nostre strade e autostrade; i poliziotti della Polizia stradale lavorano insieme ai tecnici e agli ingegneri della Motorizzazione per prevenire e reprimere ogni violazione in materia, utilizzando il “C.M.R.”, vale a dire il “Centro Mobile di Revisione”, un mezzo semovente sul quale vengono fatti salire i mezzi da controllare che subiscono un vero e proprio controllo della revisione, su strada.

All’esito delle verifiche sono stati elevati quattro verbali di infrazione alle norme in materia di autotrasporto internazionale di merci, per un importo totale superiore a 16.000 euro.