In Prefettura a Bari la riunione della Conferenza regionale delle Autorità di Sicurezza: focus su furti auto e turismo

Si è svolta in Prefettura a Bari la Conferenza Regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza con la presenza dei vertici delle forze dell'ordine e della magistratura regionali, nonché i sindaci e i prefetti dei capoluoghi pugliesi.

Un'occasione per fare il punto sulla sicurezza nella regione negli ultimi mesi e per il resto dell'estate. Nel corso dell'incontro è stata presentata una mappatura delle coste Pugliesi che ha come obiettivo il miglioramento della sicurezza delle attività marittime e balneari, della tutela ambientale e della conservazione e valorizzazione della costa e del mare. Tale strumento consente di fotografare la costa pugliese, con i suoi 69 comuni costieri e circa 1.700.000 abitanti, senza l’impatto antropico del turismo, fornendo un contributo operativo non solo alle politiche della Regione e dei Comuni sui temi del mare, ma anche per le attività delle Forze di polizia che operano a garanzia della sicurezza dei cittadini e dei turisti che frequentano le località costiere e hanno scelto la Puglia come meta preferenziale.

Quindi è stata effettuata un'ampia e approfondita analisi sulla situazione della sicurezza nella regione Puglia con particolare attenzione alla criminalità e al fenomeno dei furti d’auto che si evidenzia nelle diverse province, ad opera di bande criminali particolarmente esperte che si muovono tra le province di Bari, Foggia e Barletta Andria Trani destinando i proventi dei furti al mercato parallelo della compravendita dei pezzi di ricambio.

Il traffico e lo spaccio delle sostanze stupefacenti costituisce il “core business” delle organizzazioni criminali favorito anche dall’aumento del consumo di sostanze stupefacenti con conseguenti ricadure sociali e sanitarie. In tutte le province si evidenzia la problematiche del disagio minorile e giovanile che necessita del coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali e non nella promozione di politiche educative e di strategie mirate nell’azione di vigilanza e controllo, di prevenzione di carattere sociale, di sostegno a forme di marginalità.

Il Prefetto di Bari ha, infine, illustrato alcune iniziative sperimentate nella città capoluogo, da estendere anche nelle altre realtà provinciali, quali il Protocollo operativo, realizzato dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari, d’intesa con la Regione Puglia, in tema di sicurezza psichiatrica, finalizzato

all’inserimento di autori di reato, con problemi psichici, presso le Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza.