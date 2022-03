Baby gang, furti nei negozi e degrado a Bari: la Lega incontra il prefetto, "più forze dell'ordine in giro"

Una delegazione della Lega, composta dal sottosegretario all'Istruzione, Rossano Sasso, la deputata Anna Rita Tateo, il vicepresidente del Consiglio comunale di Bari, Fabio Romito e i consiglieri municipali Colapietro, Manzari e Scannicchio, è stata ricevuta stamane dal prefetto di Bari, Antonia Bellomo, per discutere di problematiche riguardanti la sicurezza in città, con particolare riferimento agli ultimi avvenimenti, tra cui furti ai negozi, in casa e di auto, nonché delle baby gang nei parchi cittadini.

Una situazione che riguarda numerosi quartieri cittadini e aree come parco 2 Giugno e il Redentore, ma anche corso Italia: "Si sono prospettate proposte e possibili soluzioni - spiega Fabio Romito - come l'utilizzo di aliquote di polizia locale per il pattugliamento del territorio oltre alla necessità di coinvolgere l'Amministrazione Comunale anche su soluzioni a più ampio respiro. La sicurezza dei baresi è una priorità, e nel prossimo comitato provinciale sull'ordine pubblico bisognerà affrontare anche le questioni evidenziate nell'incontro di questa mattina, così da porre in essere tutte le opportune iniziative che sono divenute, ormai, indifferibili".