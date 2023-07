Pattugliamenti congiunti tra Carabinieri e Gendarmerie francese: al via i controlli nel centro cittadino di Bari

Per le vie del centro storico di Bari, nonché presso alcune località marine della città metropolitana, hanno preso il via i pattugliamenti congiunti tra i Carabinieri e un appartenente alla Gendarmeria Nazionale Francese, che affiancherà i colleghi dell’Arma indossando la propria uniforme di ordinanza.

L'obietttivo di questa iniziativa di cooperazione fra forze di polizia, inserita in un progetto più ampio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, è quello di fornire un supporto ai Carabinieri che consentirà di interagire in maniera più efficace e comunicativa con i turisti stranieri, agevolando i cittadini francesi nel contatto con le autorità di polizia locali, nonché con le proprie autorità diplomatiche e consolari in caso di necessità. L’iniziativa consentirà anche un proficuo scambio di conoscenze tra i colleghi italiani e la Gendarmerie francese, che rimarrà al fianco dei carabinieri fino al prossimo 31 luglio.

Nell’ambito della stessa iniziativa, che già nelle precedenti edizioni ha avuto un positivo impatto nelle realtà a maggiore vocazione turistica (gli stessi servizi saranno svolti nelle città di Roma, Milano, Napoli, Firenze e Venezia), sarà presente nel capoluogo barese, dal 1° al 30 settembre prossimo, un appartenente della Guardia Civil spagnola che effettuerà analoghi servizi insieme ai Carabinieri.