In piazza Prefettura i 'Safety days' della Polizia stradale: approda a Bari la campagna per la sicurezza alla guida

Più attenzione alla sicurezza e più consapevolezza sui temi della mortalità ed incidentalità stradale. Sono questi gli obiettivi della campagna 'Safety days' promossa a livello europeo e portata a Bari dalla polizia stradale in collaborazione con la Questura. Questa mattina in piazza Prefettura, dalle ore 9 alle 13, è stato allestito un villaggio interattivo con uomini, mezzi e strumentazioni in uso alla specialità Polizia Stradale.

L’iniziativa, svolta con il supporto della Commissione Europea, si inserisce nel quadro della settimana europea della mobilità (16-22 settembre 2020), con lo scopo di ottenere, a livello europeo, una giornata, quella del 16 settembre 2020 a zero vittime sulle strade. Altri obiettivi della campagna 'RoadPol Safety Days' sono quelli di: aumentare la consapevolezza sociale sul fenomeno della mortalità e incidentalità grave sulle strade europee, oggi più che mai in aumento; richiamare l’attenzione degli utenti della strada sulla necessità di riallinearsi all’obiettivo europeo della riduzione del 50% del numero di vittime sulle strade, ormai fuori target per il 2020, ma confermato per il 2030; dimostrare che, un ampio sostegno da parte della collettività, si può essere in grado di ridurre il numero delle vittime e dei feriti gravi sulle strade europee.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Polizia Stradale intensificherà nella settimana della mobilità, sull’intero territorio nazionale, i servizi volti alla riduzione delle principali cause di incidentalità quali l’elevata velocità, il mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza, dei sistemi di ritenuta dei bambini, del casco protettivo e l’uso di telefoni cellulari alla guida (principale fonte di distrazione).