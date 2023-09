Sicurezza stradale, in Fiera a Bari una giornata di sensibilizzazione nello stand della Polizia

Approda anche a Bari la campagna congiunta di sicurezza stradale 'Safety Days', promossa da Roadpol-European Roads Policing Network. L’iniziativa, svolta con il supporto della DG-MOVE- Direzione Generale Trasporti della Commissione Europea, si inserisce nel quadro della “Settimana Europea della Mobilità” (16-22 settembre 2023), con lo scopo di ottenere, a livello europeo, una giornata a zero vittime sulle strade.

In occasione di tale operazione il Compartimento Polizia Stradale per la “Puglia” predisporrà sull’intero territorio regionale mirati servizi volti alla riduzione delle principali cause di incidentalità, individuabili nella elevata velocità, nel mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza, dei sistemi di ritenuta per bambini e del casco protettivo e nell’uso di telefoni cellulari alla guida (principale fonte di distrazione).

L’attività di controllo e contrasto si accompagnerà, per l’intero mese di settembre, allo svolgimento di iniziative di sensibilizzazione e (in)formazione rivolte ai cittadini nelle maggiori città capoluogo di provincia della Puglia. In particolare, nella giornata del 15 settembre, la Sezione Polizia Stradale di Bari organizzerà e presenzierà, nell’ambito della manifestazione campionaria della “Fiera del Levante”, presso lo stand dedicato alla Polizia di Stato, un evento di carattere formativo, con la dimostrazione e l’utilizzo di specifiche apparecchiature e veicoli in uso alla Specialità, la divulgazione di materiale didattico e la proiezione di video multimediali.