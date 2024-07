Tenta di vendere sigarette di contrabbando sulla spiaggia di Pane e Pomodoro: bloccato un uomo

La Polizia Locale di Bari ha bloccato una persona mentre cercava di vendere alcune sigarette di contrabbando ai bagnanti della spiaggia di Pane e Pomodoro. La 'merce' era contenuta in un borsone.

L'uomo è stato quindi multato con una sanzione amministrativa, poichè il prodotto da lui proposto non superava i 10 kg. I tabacchi sono stati sequestrati per una successiva confisca. L'operazione è stata condotta in sinergia con la Guardia di Finanza e l'Agenzia dei Monopoli