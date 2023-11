Spettacolare esercitazione nelle acque del Porto di Bari: simulate le operazioni di soccorso per l'ammaraggio di un velivolo

Simulato un ammaraggio di un velivolo con 4 persone a bordo. Nelle acque antistanti il porto di Bari questa mattina è stata eseguita l’esercitazione complessa denominata 'Airsubsarex Pollex 2023', coordinata dalla Sala Operativa della Guardia Costiera di Bari, sede del VI Msrc - Centro Secondario di Coordinamento del Soccorso Marittimo.

All’operazione hanno partecipato, in collaborazione, i diversi attori pubblici e privati chiamati a concorrere, ciascuno per le rispettive competenze, in caso di emergenze come quella simulata oggi.

In particolare, lo scenario operativo ipotizzato ha visto la simulazione di un ammaraggio, nello specchio acqueo ricompreso nell’area di competenza del VI Msrc Bari, di un velivolo con 40 persone a bordo, tra passeggeri ed equipaggio.

Nel corso dell’esercitazione, volta a garantire l’attività di ricerca e soccorso in mare dell’aeromobile incidentato, è stato simulato anche un successivo inquinamento marino derivante dallo sversamento di idrocarburi ed altre sostanze che, oltre ad incidere sullo specchio acqueo, si avvicinano pericolosamente sulla terraferma portuale e sulle zone costiere pugliesi.

L’esercitazione ha consentito di testare la corretta attuazione del Piano di emergenza ad aeromobili incidentati in mare, la corretta esecuzione delle varie fasi del piano di soccorso, l’attuazione delle procedure di soccorso, l’efficacia delle telecomunicazioni, le capacità tecnico operative dei mezzi in assetto Sar (Search and rescue, ricerca e soccorso), la tempestività degli interventi e le possibili criticità legate, ad esempio, alla viabilità urbana e all’afflusso di un elevato numero di unità di soccorso in campo.