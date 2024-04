Bari in ritiro alla vigilia della gara con il Parma, il sindaco incontra la squadra: "Colloquio franco e riservato"

Si è svolto nella giornata di martedì 30 aprile un colloquio tra il sindaco di Bari, Antonio Decaro, è i giocatori della Ssc Bari, impegnati, da domenica scorsa, in ritiro per preparare la difficile e decisiva partita di domani 1°maggio quando allo stadio San Nicola arriverà la capolista Parma.

I biancorossi sono, a tre giornate dal termine, in zona retrocessione diretta, occupando il terz'ultimo posto e a un solo punto dalla salvezza. Il primo cittadino, si legge in una nota, "ha incontrato la squadra nello spogliatoio per un confronto franco e riservato. Non seguiranno altre dichiarazioni per rispetto del momento delicato che la squadra e la città stanno vivendo".