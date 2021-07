Bruciano l'alloro della fontana monumentale durante la festa per l'Europeo, il sindaco ripulisce: "Questa è casa nostra"

"Mola di Bari è la nostra casa. Dobbiamo tutti averne cura": usa i social per lanciare l'appello contro i vandali, il sindaco di Mola di Bari, Giuseppe Colonna. E in foto si mostra intento a ripulire la cenere rimasta sul muretto della fontana monumentale del comune barese: ignoti durante i festeggiamenti per l'Italia campione d'Europa avevano infatti dato fuoco all'alloro appeso in quel punto. "C’è chi, alla vista del danno, non ha perso occasione per accusarmi di noncuranza e trascuratezza dei nostri beni - scrive il primo cittadino - Ma si sa, la colpa è sempre del sindaco. E allora in questa occasione, pur contando su splendidi collaboratori sempre pronti ad intervenire, ho preferito non farlo e rimboccarmi personalmente le maniche, per dare il buon esempio attraverso una semplicissima azione".