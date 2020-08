Siringa tra la sabbia di Pane e Pomodoro a Bari: "Rischio per i bagnanti. Come viene pulita la spiaggia?"

Una siringa è stata rinvenuta da una bagnante sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, l'affollato tratto di mare simbolo della città di Bari. A segnalare l'episodio è una lettrice di BariToday, preoccupata che tra la sabbia della spiaggia più frequentata del capoluogo pugliese possano trovarsi altri oggetti simili.

"Fortunatamente - scrive - mio nipote non l'ha schiacciata altrimenti non so come sarebbe andata a finire. Mi domando se venga effettuata la pulizia ogni mattina da chi di dovere. Non è il primo caso in spiaggia - sostiene la donna chiedendo interventi - da quanto ho potuto sentire".