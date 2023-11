Un 'assistente virtuale' per informazioni e segnalazioni: Amtab attiva un servizio di chatbot per i cittadini

Si chiama Nic-O (New Intelligent Comunication) ed è il nuovo servizio di chatbot, in grado di interagire con i cittadini fornendo informazioni e supporto, attivato in via sperimentale da Amtab sul proprio sito. L'iniziativa rientra nelle attività di monitoraggio e comunicazione che interessano la misura MUVTinBUS365, nell'ambito delle quali Amtab spa sta potenziando i servizi di informazione e assistenza all’utenza implementando il proprio portale web con nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Il Chatbot è stato sviluppato con l'obiettivo di assistere gli utenti nella navigazione del sito AMTAB, garantendo un'interazione fluida, veloce ed efficiente.

Al momento il servizio è fruibile nella versione BETA, quindi sperimentale, ed è stato strutturato in diverse macroaree, ciascuna dedicata a specifici servizi erogati da AMTAB, ovvero: news, mezzi Pubblici, MUVT, aree di sosta, segnalazioni. Il progetto è finanziato con fondi del PON Metro 2014-2020.