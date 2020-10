Lo skate park dell'ex caserma Rossani è quasi pronto: "Al termine dell'emergenza vivremo insieme il nuovo parco"

E' quasi ultimato il nuovo skate park al centro del parco nell'ex caserma Rossani di Bari, i cui lavori sono in dirittura d'arrivo. Dalle foto pubblicate sulla bacheca Facebook dell'assessore cittadino allo Sport, Pietro Petruzzelli, si può notare l'impianto praticamente completato, costruito sull'ex fossa orchestrale della 'Città di Federico', progetto mai portato a termine per realizzare un teatro a seguito dell'incendio del Petruzzelli.

"Ancora pochi interventi - spiega l'assessore - e si potrà venire qui per divertirsi tra rampe e trick. Inoltre la flat, ovvero la pavimentazione intorno, può essere utilizzata da chi pratica la disciplina Flat ed è stata realizzata in modo tale quindi che anche i principianti, prima di lanciarsi dalle rampe, possano allenarsi sul piano. Certo, purtroppo questo è un periodo complicato e dobbiamo adeguarci alle disposizioni che il Governo man mano prende per arginare l'emergenza sanitaria. Ma nonostante questo noi non dobbiamo fermarci e dobbiamo continuare a lavorare per restituire ai baresi quello che sarà il più grande parco urbano in pieno centro cittadino. Prima o poi questa emergenza finirà e potremo ritornare in questi luoghi, occuparli, viverli insieme, fare comunità" conclude l'assessore..