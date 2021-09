Slot machine e totem per il gioco online illegali, scatta il sequestro in due circoli nel Barese

Slot machine e totem illegali in due circoli nel Barese. È scattato così il sequestro da parte dei funzionari dell'Agenzia Dogana e Monopoli di Bari, durante i controlli mirati al contrasto del gioco illegale e al monitoraggio del rispetto delle misure di contenimento previste per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il primo blitz è avvenuto in un club ad Altamura, dove erano presenti 10 apparecchi multifunzione per il gioco online irregolari, con giochi a rulli virtuali tipici delle slot. Nel circolo ricreativo di Sannicandro di Bari, già oggetto di precedenti sequestri da parte del Corpo, si è accertata invece la presenza di 7 slot sprovviste di titoli autorizzativi e non collegate alla rete telematica dello Stato oltre a un videogioco irregolare. Negli apparecchi, inoltre, è stata rinvenuta la somma di 2.049 euro, sottoposta a sequestro da parte dei funzionari dell'Adm. Oltre al sequestro amministrativo dei congegni da gioco, è stata contestata ai rappresentanti legali dei due esercizi la sanzione amministrativa pecuniaria di 10mila euro per ciascun apparecchio irregolare, per un totale di 180mila euro.