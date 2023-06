Smaltimento illecito di rifiuti della lavorazione di divani in aziende del Barese e del Materano: cinque ai domiciliari

Cinque persone sono state arrestate dai Carabinieri nell'ambito di un'inchiesta sullo smaltimento nelle campagne del Tarantino di rifiuti provenienti anche da scarti di lavorazioni dei divani da aziende del Barese e del Materano.

Le indagini sono coordinate dalla Dda e dalla Procura di Taranto. Oltre agli arresti (per i quali sono stati disposti i domicilia) sono stati eseguiti sequestri in 5 capannoni industriali e in un'area agricola dove sarebbero stati smaltiti illecitamente i rifiuti. I militari hanno anche requisito sei mezzi utilizzati per il trasporto del materiale.

