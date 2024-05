Smaltimento illecito di rifiuti nel Barese, controlli della Polizia: scattano denunce e sequestri

Ci sono anche denunce e sequestri nel Barese nell'ambito di un'operazione di Polizia condotta sul territorio nazionale a contrasto dello smaltimento illecito di rifiuti. Complessivamente, le attività, coordinate a livello centrale dallo SCO, sono state effettuate in tutta Italia dagli agenti delle Squadre mobili e delle Sisco. Coinvolte 33 province italiane attraverso anche il supporto specialistico delle Agenzie regionali per la protezione Ambientale e della Polizia Stradale.

All’esito dei 3 giorni di intense attività operative, sono state sottoposte a controllo oltre 168 aree sospettate di essere adibite all’illecito stoccaggio e conservazione dei rifiuti, 40 delle quali sono state sottoposte a sequestro. Più di 1763 le persone identificate, 103 sono state denunce in stato di libertà per reati connessi all’illecita gestione dei rifiuti. 2 persone sono state arrestate in flagranza di reato, rilevate oltre 85 violazioni amministrative sanzionate con un importo superiore ai 200 mila euro.

Per quanto riguarda il Barese, la Polizia di Stato, in collaborazione con quella della Città Metropolitana di Bari, si segnalano diversi episodi. Un’attività di autodemolizione, a Palo del Colle, è stata sanzionata per oltre 1600 euro dopo la scoperta di alcune irregolarità per il trattamento dei veicoli destinati alla demolizione.

A Bitritto sono state denunciate in stato di libertà 2 persone per aver svolto illegalmente attività di raccolta di rifiuti in un’area recintata ubicata nel comune. Il sito individuato è stato sottoposto a sequestro preventivo. Deferiti all’Autorità Giudiziaria due fratelli, titolari di una società attiva nel settore della movimentazione terra, per aver posto in essere diversi reati all’interno di un sito di loro proprietà, ubicato nell’area rurale di Bitritto: contestati i reati di gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, attività di gestione di rifiuti non autorizzata e violazioni in materia di edilizia. Anche in questa circostanza il sito è stato sottoposto a sequestro preventivo. Infine, è stata denunciata in stato di libertà una persona per abbandono di rifiuti, ripresa da 'fototrappole' in un’area rurale di Modugno, lungo la Sp 224.