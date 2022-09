Escursionisti bloccati in montagna, militari in soccorso con l'elicottero dall'aeroporto di Gioia del Colle

Missione militare di soccorso dall'aeroporto di Gioia del Colle per salvare due giovani escursionisti rimasti bloccati in montagna. Si tratta di uno dei due interventi che ha interessato gli equipaggi dell'Aeronautica militare nella giornata di domenica. Un elicottero HH-139A dell'84° Centro Combat Search & Rescue (C/SAR) è decollato in mattinata dall'aeroporto militare di Gioia del Colle, dopo essere stato attivato dal Rescue Coordination Centre del Comando Operazioni Aerospaziali, alla volta di Castelsaraceno, una località montana in provincia di Potenza, per recuperare due giovani escursionisti rimasti bloccati su una parete rocciosa a seguito del peggioramento delle condizioni meteorologiche.

L'equipaggio militare, in stretto coordinamento con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, dopo aver atteso un discreto miglioramento della visibilità fortemente condizionata dalle marginali condizioni meteorologiche, si è diretto nella zona di operazioni per il recupero, tramite l'uso del verricello, dei due escursionisti. Nonostante la zona particolarmente impervia e le particolari condizioni di visibilità, l'equipaggio militare in stretta sinergia con i tecnici del CNSAS hanno terminato positivamente la missione portando in sicurezza i due giovani, lasciati poi alle cure dei sanitari giunti nella località lucana.