Monopoli, infortunio per una speleologa nella Grotta Rotolo: soccorritori in azione

Incidente per una speleologa nella Grotta Rotolo, a Monopoli. Sul posto è in corso l'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Puglia. Come reso noto dallo Cnsas Puglia, (ultimo aggiornamento ore 21.30) l’infortunata, che ha riportato un trauma ad un braccio, si trova a circa 120 metri di profondità e una percorrenza di circa un'ora dall’ingresso.

La squadra di primo intervento ha steso il cavo telefonico per le comunicazioni con l’esterno ed ha raggiunto l’infortunata. I tecnici disostruttori del Soccorso Speleologico stanno lavorando per allargare la parte iniziale della grotta e consentire il passaggio della barella con l’infortunata.