Utilizzati loghi distintivi della Polizia su cartelloni e sito web: gli agenti di Bari multano società di vigilanza privata

La società di vigilanza avrebbe utilizzato loghi e segni distintivi della Polizia di Stato per farsi pubblicità. Gli agenti della Questura di Bari hanno scoperto un'azienda, attiva su tutto il territorio nazionale nel settore della sicurezza, che si sarebbe servita in maniera impropria dei simboli delle Forze dell'Ordine per produrre cartelli pubblicitari, distribuiti con finalità di propaganda commerciale.

In particolare, sul sito web della società, si sarebbero visualizzate immagini di autovetture di servizio utilizzate dalla Forza Pubblica, con la scritta 'Polizia di colore bianco ed azzurro, oltre al classico logo '113'. Gli stessi elementi distintivi dei poliziotti sarebbero stati utilizzati anche nei manifesti pubblicitari dell'azienda di vigilanza. Unitamente alla rimozione immediata delle immagini, è stata applicata una multa di 10mila euro.