"Soldi dai pazienti per saltare liste d'attesa": oncologo Lorusso patteggia pena di 5 anni

Patteggiamento alla pena di cinque anni per il medico barese Vito Lorusso, ex primario di oncologia medica dell'istituto tumori Giovanni Paolo II. Come riporta l'Ansa, il patteggiamento è stato ratificato dal gup del Tribunale di Bari, Paola Angela De Santis.

Lorusso fu arrestato nel luglio 2023 perché accusato di aver chiesto soldi a pazienti oncologici per visite, ricoveri, e per velocizzare pratiche. Il medico, a cui erano contestati i reati di peculato, era stato sottoposto ai domiciliari, ma era poi tornato in libertà. Lo scorso 26 febbraio Lorusso è finito nuovamente ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta 'Codice Interno' sul presunto voto di scambio politico-mafioso a Bari, arrestato insieme alla figlia Maria Carmen e a suo marito, l'ex consigliere Giacomo Olivieri. Secondo le indagini Lorusso avrebbe stretto un accordo con Massimo Parisi, fratello del boss savinol per ottenere voti utili all'elezione a consigliera comunale della figlia, curando in cambio un nipote del boss, poi deceduto.

Nella sentenza odierna, come riporta l'Ansa, il giudice ha disposto per Lorusso l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e di contrattare con la Pubblica amministrazione e l'interdizione legale per tutta la durata della pena. Il medico è stato anche condannato a pagare le spese legali alle parti civili, tra cui la Regione Puglia, l'Istituto Oncologico e l'Ordine dei medici.

Secondo le accuse Lorusso avrebbe creato "una situazione di sudditanza psicologica" nei suoi pazienti, per spingerli a pagare somme non dovute pure di essere seguiti da lui ed evitare lunghe attese.