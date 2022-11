Denaro prelevato dai conti delle cooperative in liquidazione e utilizzato a fini personali: due arresti a Bari per peculato

Avrebbe emesso assegni circolari dai conti correnti di 5 cooperative che gestiva come liquidatore incaricato dal Ministero per poi incassare personalmente il denaro. La condotta del professionista barese è oggetto dell'indagine della Guardia di Finanza del capoluogo pugliese che in queste ore sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 3 persone per peculato e falso nella gestione di cooperative in liquidazione coatta amministrativa con sedi a Padova, Roma, Savona, Taranto e Torino.

I provvedimenti giudiziari, disposti dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale barese su richiesta della locale Procura della Repubblica, prevedono gli arresti domiciliari per un accusato e le sospensioni dall’esercizio dei pubblici uffici di commissario liquidatore e curatore fallimentare per gli altri 2 indagati.

I preliminari approfondimenti eseguiti dalle Fiamme Gialle avrebbero consentito di rilevare anomale movimentazioni bancarie disposte dal commissario liquidatore, consistite nell’emissione di diversi assegni circolari, intestati a sé stesso, in favore di due cooperative da lui gestite. Tali titoli sarebbero stati, quindi, posti all’incasso con contestuali prelievi di contanti al fine di appropriarsi di denaro costituente patrimonio delle società cooperative.

Le indagini dei militari compiute sulle operazioni del liquidatore barese, avrebbero portato all'identificazione del 'dominus' dell'impianto criminale: sarebbe un commercialista di origine calabrese a gestire in realtà il 'sistema delle cooperative in liquidazione'. L'uomo, già condannato in via definitiva, nel 2014 per corruzione in un'altra vicenda processuale, avrebbe assunto e consolidato nel tempo l’incarico di commissario liquidatore “di fatto” delle suddette cooperative. Come contropartita per l’attività gestionale prestata, il commercialista avrebbe percepito somme di denaro giustificate da incarichi professionali per un ammontare complessivo pari a oltre 270mila euro.

Le investigazioni avrebbero, inoltre, evidenziato come il commissario liquidatore barese non avesse mai svolto alcuna mansione, né fornito alcun contributo direttivo in relazione agli incarichi affidatogli dal Ministero della Sviluppo Economico. In particolare, il professionista avrebbe richiesto l’emissione di numerosi assegni circolari dai conti delle cooperative a beneficio delle stesse società, per poi porli personalmente all’incasso e convertirli in denaro contante. Il liquidatore avrebbe anche effettuato prelievi dai conti aziendali per fini personali, disposto bonifici, emesso assegni bancari in favore di sé stesso o delle cooperative. In tal modo lo stesso professionista si sarebbe arbitrariamente impossessato di oltre 380mila euro, sottraendoli indebitamente alle casse societarie.

Tra le condotte distrattive che sarebbero state attuate dal commissario liquidatore barese, pari a oltre 651mila euro, oltre a quelle disposte in favore del commercialista calabrese, la Guardia di Finanza avrebbe scoperto anche i bonifici disposti nei confronti di altri professionisti, senza che tali incarichi fossero mai stati autorizzati dal Mise e per i quali, eventualmente, il relativo compenso avrebbe dovuto essere decurtato da quello del commissario liquidatore.

Dalle attività investigative sarebbe, inoltre, emerso che il 'modus operandi' sarebbe stato replicato, con le medesime modalità, dal commercialista calabrese con un’altra cooperativa di Padova, per la quale era stato nominato commissario liquidatore un avvocato barese. Anche in questo caso il commercialista calabrese si sarebbe rivelato il reale dominus della gestione della cooperativa, beneficiando di pagamenti per circa 120mila euro. L'avvocato barese, in qualità di commissario liquidatore, avrebbe disposto bonifici in favore di altri professionisti privi di autorizzazione Mise per svolgere gli incarichi. Queste operazioni avrebbero causato una condotta distrattiva ai danni della cooperativa per un valore complessvo di circa 150mila euro.

Le condotte dei due commissari liquidatori sarebbero state rese possibili dalla omessa rendicontazione periodica ovvero da relazioni ideologicamente false corredate di atti artefatti inviati all’Autorità di Vigilanza. L'operazione ha portato al sequestro di circa un mlione di euro. Secondo l'impostazione accusatoria accolta dal Gip, le indagini avrebbero svelato un collaudato e consolidato sistema illecito finalizzato al sostanziale depauperamento delle casse delle cooperative in Liquidazione Coatta Amministrativa e al conseguente indebito arricchimento da parte di soggetti che avrebbero dovuto amministrare le cooperative quali commissari liquidatori nell’interesse dei creditori.