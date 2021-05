Nuova luce per Torre a Mare: al via la sostituzione di 90 lampioni con lampadine led

Nuova luce nel quartiere Torre a Mare: partita oggi la sostituzione di 90 lampioni nelle strade del quartiere, che avranno ora lampade a tecnologia led di ultima generazione. "La novità di questo intervento - spiega il presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti - consiste nella installazione di adeguati dispositivi tecnologici di gestione della pubblica illuminazione, all’interno dei quadri elettrici principali. Questi dispositivi di tele controllo ci permetteranno la gestione da remoto dell'illuminazione pubblica con la possibilità di riconoscere subito eventuali guasti, variare i timer di accensione e spegnimento in maniera semplice nonché variare l’intensità luminosa in tempo reale dei corpi illuminanti".

Una soluzione, concordata con l'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, che permetterà non solo di sperimentare una soluzione tecnologicamente avanzata che potrà essere implementata in tutto il territorio, ma anche di garantire un grossissimo risparmio energetico con un rendimento luminoso molto vantaggioso. L’intervento durerà circa un mese, si va a sommare alla recentissima sostituzione fatta in via Bari e via Morelli e Silvati, ed interesserà via Colonna, via Resta, via Signorile, via Dogali, via Martiri della Resistenza, via Rosa Azzurra, traversa 16 di via Bari, via la Penna, via Virgilio, via Fontana Nuova, via Cristoforo Colombo, via Tripoli, via Maccale, via Toselli e via Monte sei Busi.