Spaccata in via De Rossi, ladri in azione nella notte: "Viviamo con la paura di essere i prossimi, servono più controlli"

Spaccata nella notte in un'agenzia immobiliare all'incrocio tra via De Rossi e via Principe Amedeo. La denuncia - corredata di foto della vetrata frantumata all'ingresso - arriva da un cittadino, postata sul profilo social del sindaco di Bari, Antonio Decaro. E mostra una zona che sembrerebbe essere stata presa di mira dai ladri: "La città è in balia di quattro farabutti - scrive - questa notte ennesimo episodio in via De Rossi angolo P. Amedeo. Vetrina distrutta e danni all'interno. Da dicembre sono più di 20 episodi, tutti denunciati e con allegati video e foto".

Insomma, un'escalation di terrore vissuta dai commercianti della zona, che ora chiedono all'amministrazione un serio intervento: "È normale vivere con la paura di essere il prossimo ad essere visitato? Cosa aspettiamo ad aumentare i controlli notturni?" conclude nell''appello.