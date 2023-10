Spaccata ai danni di un panificio nel centro di Bari, due persone arrestate: incastrate da impronte e telecamere

Due persone sono state arrestate dai carabinieri a Bari poichè accusate di aver messo a segno, lo scorso 6 febbraio, una 'spaccata' ai danni di un panificio del centro cittadino, portando cia 200 euro dalla cassa. Uno degli arrestati era già in carcere a Lecce per un episodio analogo, mentre il secondo, senza fissa dimora, è stato rintracciato in un casolare abbandonato di Japigia, in via Caldarola.

Le indagini dei militari hanno consentito di ricostruire il colpo, uno dei tanti avvenuti nel 2023 nel centro Murattiano, preso di mira in varie situazioni che hanno visto ladri intrufolarsi in ristoranti, bar, parrucchieri e negozi di abbigliamento, agendo nel cuore della notte con rapidità.

Nel caso della panetteria, lo scorso 6 febbraio, i militari della Scientifica hanno rinvenuto alcune impronte rivelatesi utili per identificare uno degli autori. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di ricostruire nel dettaglio la vicenda: i due avrebbero forzato con calci e spintoni la porta a vetro del locale per poi infrangerla lanciando una grossa pietra. Quindi, i ladri sono fuggiti via con la refurtiva. A distanza di 8 mesi, i carabinieri hanno eseguito gli arresti emessi dall'autorità giudiziaria.