Spaccata nella notte a Bari: colpo nel Kiki Poke Fish di piazza Umberto, sfondata porta d'ingresso

Ladri in azione, questa notte, in piazza Umberto, nel ristorante di pesce Kiki Pokè Fish. Ignoti hanno effettuato una 'spaccata' sfondando la porta d'ingresso per poi fare irruzione nel locale.

I malviventi avebbero mirato al regstratore di cassa, ma non si conosce al momento l'eventuale bottino del colpo. Alcuni testimoni avevano già notato,alle prime luci dell'alba, il 'buco' nella vetrata. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e personale della Scientifica. Possibili dettagli utili a ricostruire l'accaduto potrebbero arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.