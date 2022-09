Furto in "due minuti", spaccata per svaligiare negozio di via Putignani: era stato inaugurato pochi giorni fa

Due settimane esatte fa l'inaugurazione e questa notte, invece, una spaccata con annesso furto: è quanto accaduto ad un nuovo negozio di scarpe in via Putignani, a pochi metri dalla centralissima via Sparano, nel cuore del quartiere Murattiano di Bari. Un episodio che va ad aggiungersi alla lunga serie di colpi notturni che da diversi mesi attanagliano i commercianti del capoluogo pugliese in numerosi quartieri della città.

I giovanissimi gestori dell'attività (sono poco più che ventenni), giunti sul posto poco dopo il furto, non hanno potuto far altro che contare i danni e chiamare i Carabinieri: "Il ladro ha agito tra le 3 e le 4 - racconta a BariToday Ferdinando Conte, uno dei responsabili del negozio - ed è stato rapidi. Il colpo è avvenuto in due minuti. Avevamo anche montato un antifurto di ultima generazione e ci sentivamo tranquilli".

Invece, il malvivente (a quanto pare coperto con cappello e mascherina anti-covid) ha infranto la vetrina per poi fare irruzione nel locale: in pochi attimi ha portato via un pc, un tablet e la cassa con poche decine di euro all'interno. Un danno al quale si aggiungerà l'investimento per rafforzare la sicurezza dell'attività: "Sporgeremo denuncia alle Forze dell'Ordine - hanno aggiunto i giovani - . Avevamo cominciato quest'attività con entusiasmo e anche per essere un po' autonomi. Nei mesi scorsi abbiamo gestito un punto vendita in via Imbriani e non abbiamo avuto alcun problema. Non avremmo mai pensato - rimarcano con amarezza - che sarebbe potuta accadere una cosa del genere, in una delle vie centrali della città".