Nuova spaccata a Bari, nel mirino dei ladri un parrucchiere di via Dante: "Siamo esasperati, servono più controlli"

I ladri hanno agito nella notte, spaccando la vetrata della porta principale per poi fuggire con l'incasso. Oltre al danno, rimane l'amarezza per Teresa Mangialardi, titolare del salone da parrucchiere 'Donne sotto le stelle', la mattina dopo aver scoperto della spaccata nel loro negozio in via Dante. "Siamo stati avvertiti di quanto accaduto dopo una segnalazione del vicinato, che ci ha chiamato intorno alle 7.30 - racconta Mangialardi a BariToday - Quando siamo arrivati abbiamo subito realizzato che qualcuno si fosse introdotto indisturbato nel nostro negozio".

Fortunatamente i responsabili non hanno portato via altro se non una parte dell'incasso lasciato nel negozio - circa 200 euro - ma ci sarà naturalmente da ripagare il danno alla vetrata dell'ingresso, che aumenterà sensibilmente l'esito di questo furto. "Abbiamo fatto denuncia per quanto accaduto - prosegue la titolare - purtroppo non ci sono telecamere interne o esterne per poter identificare i responsabili". Fatta la conta dei danni, rimane l'amarezza di essersi trasferiti in una strada del centro città, ma non essere al sicuro dalla criminalità: "Episodi del genere non sono mai avvenuti quando eravamo in via Cairoli. Speriamo vengano rafforzati i controlli delle forze dell'ordine".