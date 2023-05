Nuova spaccata in centro a Bari, colpo in una profumeria in Corso Cavour: un uomo individuato con la refurtiva

Vetrina infranta per asportare il registratore di cassa e alcuni prodotti. A distanza di circa due mesi dagli ultimi episodi, una nuova spaccata si è registrata nella notte nel centro di Bari. A finire nel mirino, questa volta, la profumeria Douglas in corso Cavour. L'intervento della Polizia è scattato poco prima delle quattro. Sul posto, insieme agli agenti delle Volanti, è intervenuta anche la Polizia scientifica per i rilievi del caso.

Al vaglio degli investigatori c'è la posizione di un uomo, individuato dagli agenti con la merce sottratta: il registratore di cassa, profumi e banconote.

Uno degli ultimi colpi registrati nel Murattiano risale allo scorso 29 marzo, quando a essere colpito fu un ristorante in via Cognetti. Per quell'episodio, a distanza di pochi giorni, furono arrestati due uomini.