Ancora un furto con spaccata a Bari: colpito ristorante in centro

Nuova spaccata ai danni di un locale nel centro cittadino di Bari. A essere colpito, la notte scorsa, un ristorante in via Putignani. I malviventi - non si sa con certezza se a entrare in azione sia stato uno o più soggetti - hanno infranto la parte bassa della vetrata di ingresso del 'Ristorante del centro' con l'obiettivo di introdursi nel locale. Non è chiaro se il colpo sia effettivamente riuscito, ma l'autore sarebbe rimasto ferito, vista la presenza di tracce di sangue.

Si tratta del quarto episodio simile registrato negli ultimi giorni nel Murattiano: nel mirino sono finiti due saloni di parrucchiere, in via Abate Gimma e in via Dante, e un altro ristorante in via Roberto da Bari.

Nei giorni scorsi, il sindaco Decaro, in seguito a una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza, intervenendo in merito alla recente escalation di episodi (si tratta di un fenomeno che già in passato ha messo in allarme gli esercenti, poi 'bloccato' da una serie di arresti), ha lanciato un appello invitando i commercianti a denunciare per permettere alle forze dell'ordine di intervenire e avviare le indagini del caso.