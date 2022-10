Spaccate ai danni di negozi a Bari, da San Pasquale a Picone: arrestato 24enne

I Carabinieri hanno arrestato a Bari un 24enne di origini rumene accusato di aver effettuato varie 'spaccate' notturne ai danni di altrettanti negozi cittadini nel mese di agosto.

Gli assalti sono avvenuti nei quartieri Picone, Carrassi e San Pasquale. In base a una ricostruzione dei militari, coordinati dalla Procura del capoluogo, il primo si è verificato in via Tridente lo scorso 10 agosto: il giovane avrebbe sollevato con forza la saracinesca di un negozio di detersivi e dopo aver preso a calci la porta d'ingresso avrebbe fatto irruzione nell'attività per poi fuggire a causa dell'attivazione dell'allarme.

Tre giorni dopo, il 24enne avrebbe infranto la vetrata della porta d'ingresso di un centro estetico di via campione, rubando 500 euro contenute in cassa, un notebook e il dvr dell'impianto di videosorveglianza, poi abbandonati nelle vicinanze dell'esercizio commerciale. Le immagini delle telecamere sono state determinate per identificare il 24enne dopo un altro colpo avvenuto il 18 agosto in una tabaccheria di via Amendola che aveva fruttato 1500 euro in contanti portati via dalla cassa, un telefono cellulare e ulteriore merce per un valore di 300 euro.

Il giovane ha ricevuto la notifica dell'arresto mentre era in carcere dopo un altro furto, avvenuto in una palestra del quartiere Sant'Anna, dalla quale, dopo aver infranto la vetrata con un tombino, aveva rubato un cellulare e 100 euro in contanti.