Furti con spaccata nei negozi del centro: altri due colpi nella notte

Si allunga ancora la serie delle 'spaccate' ai danni di negozi e locali del centro cittadino. Due, nella notte appena trascorsa, le attività colpite, con una modalità ormai purtroppo ben nota a negozianti e ristoratori: vetrata di ingresso sfondata e locali a soqquadro, per arraffare il possibile, denaro lasciato in cassa o anche merce.

A finire nel mirino dei malviventi, questa volta, il negozio di cosmetici Nyx in corso Cavour, e wine bar Mostofiore in via Roberto da Bari. In entrambi i casi danni ingenti per via delle porte di ingresso infrante, mentre è in corso di quantificazione il bottino dei furti.

Non è la prima volta che si registrano più colpi nella stessa notte (impossibile sapere al momento se dietro i furti di stanotte ci sia stata la stessa mano). Era già accaduto, ad esempio, poche settimane fa, nel mese di giugno, ma la lista delle attività colpite è molto più lunga. Secondo gli ultimi dati forniti dalla Prefettura a fine giugno, in occasione di una riunione convocata proprio sul tema, nei mesi di maggio e giugno si contavano 17 colpi, ma nel frattempo altri se ne sono aggiunti, per un fenomeno che, nonostante gli arresti pur avvenuti nei mesi scorsi, continua comunque a interessare la città.

Intanto, da una delle attività colpite, Mostofiore, arriva l'appello rivolto a tutti i commercianti: "L’impegno che ogni esercente mette per soddisfare i propri clienti a volte viene vanificato da questi eventi avversi - si legge sulla pagina Fb del wine bar - Lanciamo un allarme a tutti i nostri colleghi a prestare maggiore attenzione alla sicurezza dei locali e a tenere alta la guardia in questo momento storico. Ringraziamo i nostri clienti che credono sempre noi, saremo di nuovo operativi già da questa sera".