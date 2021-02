Pusher in trasferta da Bari a Modugno, beccati in auto con la droga e oltre mille euro in contanti

Beccati in auto con la droga nascosta nel calzino, e la somma di oltre 1300 euro in contanti. In due, baresi di 27 e 32 anni, originari del quartiere San Paolo e con precedenti, sono stati scoperti durante un controllo dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modugno. I militari li hanno fermati nei giorni scorsi mentre, di primo pomeriggio, transitavano proprio lungo la strada in cui ha sede il comando dell'Arma.

Uno dei due occupanti dell'utilitaria, il 27enne, è stato trovato in possesso del denaro contante, mentre l'altro aveva la droga - 5 stecche di hashish, per un peso complessivo di cinque grammi - nascosta in un calzino arrotolato.

A questo punto, il controllo dei militari, al comando del capitano Corrado Quarta, è stato proseguito anche presso le loro abitazioni e, a casa del più giovane dei due, il cane Zilio del Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno ha rinvenuto, occultati in un giubbino, altri 21 grammi di hashish suddivisa in dosi, 4 grammi di marijuana suddivisa sempre in dosi e di un microtelefono cellulare utilizzato per i contatti con i clienti.

Il 27enne è stato arrestato, mentre il 32enne denunciato a piede libero. Ovviamente ai due baresi è stata anche contestata la sanzione amministrativa per essersi spostati fuori comune senza alcuna valida motivazione, in contrasto con la normativa anti covid.