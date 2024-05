In trasferta dal Barese per spacciare: 23enne fermato in provincia di Potenza

In trasferta dal Barese alla provincia di Potenza per spacciare, nascondeva la droga negli indumenti intimi. Un giovane di 23 anni, residente in provincia di Bari, è stato arrestato dai carabinieri a Lavello.

Il ragazzo è stato notato 'in atteggiamento sospetto' a bordo di un'auto. I militari hanno quindi deciso di sottoporlo a controllo, e lo hanno così trovato in possesso di 12 grammi di hashish, nascosti negli indumenti intimi, e della somma di 740 euro in contanti, ritenuta provento dell'attività illecita. Dopo gli accertamenti, il giovane è stato arrestato. L'arresto è stato convalidato dal gip del Tribunale di Potenza che ha poi disposto di rimetterlo in libertà.