Droga gettata dalla finestra all'arrivo dei Carabinieri: scoperta palazzina dello spaccio a Bitonto, tre arresti

Tre giovani sono stati arrestati per spaccio dai Carabinieri a Bitonto a seguito di una perquisizione in una palazzina nelle vicinanze di via Pertini. I militari, dopo aver effettuato controlli, hanno notato una persona mentre tentava di gettare dosi di droga dal balcone.

I Carabinieri hanno quindi individuato l'autore del gesto, setacciando le abitazioni della palazzina e rinvenendo numerose dosi di droga, tra cui 194 grammi di marijuana e 56 di hashish, nonché 4 radiotrasmittenti utilizzate dai giovani per comunicare l’eventuale arrivo di Forze dell'Ordine. Oltre agli arresti è stato denunciato anche un 19enne.