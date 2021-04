In giro a bordo di un'auto di grossa cilindrata, beccati a spacciare cocaina: tre giovani in manette

I carabinieri di Polignano a Mare, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno arrestato in flagranza di reato tre ragazzi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A finire in manette sono tra giovani, originari dell'Albania di 22, 24 e 25 anni, attualmente residenti a Fasano, notati dai militari mentre, a bordo di un’autovettura di grosso cilindrata, si aggiravano per le vie del centro. I carabinieri, insospettiti dai movimenti dell’auto, hanno deciso di seguirla finché quest’ultima, raggiunto un passante, non ha arrestato la marcia e iniziato lo scambio. A quel punto, accertato che si trattava di un appuntamento per la cessione di stupefacente, i militari sono intervenuti bloccando l’autovettura, mentre il verosimile acquirente è riuscito a dileguarsi.

All’interno dell’abitacolo i militari hanno rinvenuto circa cinque grammi di cocaina, già suddivisi in dosi, mentre, nel corso delle perquisizioni domiciliari, sono stati sequestri altri 4 grammi della stessa sostanza, la somma di euro 650 e un bilancino di precisione. Arrestati, nel corso dell’udienza di convalida veniva stabilita la misura cautelare degli arresti domiciliari per tutti e tre gli indagati.