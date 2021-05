Sorpresi durante la consegna della droga, tre pusher in manette: trovati con due panetti di hashish

I poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Bari e del Commissariato li hanno sorpresi in una zona solitamente frequentata da tossicodipendenti, a Corato, e trovati in possesso di cento grammi di hashish. In manette sono finiti un giovane del luogo e altri due ragazzi di Palo del Colle, tutti noti alle forze dell'ordine.

Gli agenti li hanno fermati dopo aver notato che il ragazzo del luogo aveva ricevuto dagli altri due un involucro. All'interno della confezione, erano custoditi due panetti di hashish per un peso complessivi di circa 100 grammi.

I tre - un 20enne, un 22enne e un 26enne - sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio e condotti in carcere a Trani.