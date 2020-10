Nel video rap 'inneggia' al consumo di droga, trovato con 200 grammi di marijuana: 22enne arrestato per spaccio

Fermato insieme ad altri coetanei in pieno centro cittadino, trovato in possesso di alcune bustine di marijuana: in casa custodiva altra droga. E' accaduto a Corato, dove i poliziotti hanno arrestato un 22enne pregiudicato, colto nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Al termine delle attività - tra perquisizione personale e nell'abitazione - sono stati sequestrati in tutto oltre 200 grammi di stupefacente eduna somma di denaro, ritenuta provento dell’illecita attività.

Il 22enne, peraltro, di recente è stato protagonista insieme ad altri ragazzi, alcuni dei quali di giovanissima età, di un 'video rap' registrato nel centro storico cittadino e diffuso in rete, finito all'attenzione delle forze dell'ordine poiché ritenuto "inneggiante al consumo di sostanze stupefacenti".

