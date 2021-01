Droga in auto e casa, beccato con hashish e cocaina per diecimila euro

Grazie al fiuto del cane Darin in forza alla GdF sono stati rinvenuti, nel veicolo e nell'abitazione del 28enne, 80 grammi di cocaina e 25 di hashish nonché 270 euro in contanti

La Guardia di Finanza ha arrestato, ad Altamura, un 28enne scoperto con 105 grammi di droga nella sua auto. I militari, nel corso di controlli, lo hanno bloccato mentre era alla guida del veicolo. In preda all'agitazione, il giovane ha gettato alcune dosi di cocaina sotto l'auto.

A quel punto sono scattati i controlli: grazie al fiuto del cane Darin in forza alla GdF sono stati rinvenuti, nel veicolo e nell'abitazione del 28enne, 80 grammi di cocaina e 25 di hashish nonché 270 euro in contanti, due bilancini di precisione, materiale per il taglio della droga e alcuni fogli scritti a mano che riportavano nominativi e importi, probabilmente riferiti alla cessione delle dosi. Lo stupefacente, se venduto, avrebbe fruttato circa 10mila euro. Il 28enne, al termine dei controlli, è stato condotto in carcere a Bari.

