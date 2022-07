Blitz all'alba, 12 arresti in tre regioni per traffico illecito di sostanze stupefacenti

Arresti all'alba in Puglia per traffico illecito di sostanze stupefacenti. L'operazione, che vede il coinvolgimento di oltre 60 finanzieri del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari, vede l'esecuzione in Puglia, Basilicata e Sicilia a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali - emessa dal G.I.P. del locale Tribunale, su richiesta della D.D.A. barese - con cui sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza (accertamento compiuto nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa) a carico di 12 soggetti (di cui 3 in carcere e 9 agli arresti domiciliari), nonché a un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 200 mila euro.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma nella mattinata.