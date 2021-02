Droga lanciata dalla finestra, nel palazzo arriva la polizia: 22enne arrestato per spaccio, era già ai domiciliari

E' accaduto a San Girolamo: gli agenti intervenuti dopo aver fermato un 'cliente' che aveva appena raccolto un involucro di hashish lanciato da un'abitazione. In casa del giovane materiale per preparare le dosi, in un armadio nel vano scala diversi quantitativi di droga