Minorenne beccato a recuperare la droga nascosta nel muretto: arrestato per spaccio

Arrestato dai carabinieri un minorenne a Palo del Colle, segnalato come presunto spacciatore dopo un controllo in contrada Tagliadigito. Il 17enne era stato visto dai carabinieri della locale Stazione avvicinarsi a un muretto a secco e prendere un involucro, che poi si scoprirà contenere oltre 5 grammi di cocaina, suddivisa in 5 dose.

È così scattata la perquisizione personale, che ha rivelato anche 105 euro e tre telefoni cellulari, probabilmente utilizzati per gli illeciti. Su disposizione della Procura dei minori, il giovane è stato sottoposto alla misura di permanenza in casa in attesa dello svolgimento del rito direttissimo. Sequestrata la droga e il denaro trovati.