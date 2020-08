Nel casolare abbandonato sulla provinciale, il laboratorio per lo spaccio di droga: arrestato pusher

Aveva trasformato uno stabile in disuso in un laboratorio per il confezionamento della droga. Finisce così agli arresti un pusher 32enne, scoperto dai carabinieri di Adelfia a preparare le dosi di marijuana da immettere sul mercato. Diversi gli appostamento davanti al locale sulla strada provinciale che unisce Adelfia a Ceglie del Campo, che hanno permesso di bloccare il giovane poco prima che si mettesse alla guida di un'auto per portare la droga a un cliente.

Il pusher è stato trovato in possesso di 105 grammi di cocaina e di 1,2 kilogrammi di marjuana, oltre a tutto il materiale necessario per il taglio della sostanza e il suo successivo confezionamento. Il 32enne è stato arrestato.

