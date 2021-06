Casa dello spaccio a conduzione 'familiare', droga "disponibile a qualsiasi ora": cinque persone arrestate

Cinque persone sono state arrestate a Noicattaro, nel Barese, a seguito di una scoperta, da parte dei Carabinieri, di una "casa di spaccio" nella cittadina barese, dove i tossicodipendenti locali si sarebbero recati per acquistare la droga. In carcere sono finiti due uomini di 23 e 38 anni, già noti alle Forze dell'Ordine, nonché tre donne di 55,33 e 19 anni. Le ordinanze sono state emesse dal gip del Tribunale di Bari su richiesta del pm.

Secondo le indagini, svoltesi tra marzo e aprile 2021 e coordinate dalla Procura di Bari, un appartamento al piano terra sarebbe stato adibito a centro di spaccio con attività dalle prime luci dell'alba sino al coprifuoco, ma talvolta anche durante la notte. I cinque si sarebbero alternati nella vendita di droghe, in particolare hashish e marijuana, senza soluzione di continuità .

Una conduzione dunque “familiare” dell’attività che sarebbe gestita da uno degli uomini arrestati assieme alla figlia e al fidanzato di quest'ultima, i quali sarebbero stati affiancati dalle altre due persone colpite dall'ordinanza odierna.

Per gli investigatori, nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia nel periodo oggetto del monitoraggio si era in piena zona rossa, la vendita al dettaglio dello stupefacente sarebbe proseguita come se nulla fosse, se non con volumi ancora maggiori. In media, sarebbero stato individuati oltre 20 acquirenti giornalieri, alcuni dei quali attivi più volte al giorno. Gli ordini sarebbero stati effettuati con app di messaggistica istantanea ed era possibile acquistare sempre, anche senza preavviso.

Sarebbe bastato “bussare” alla porta o alla finestra dell’abitazione, “allungare” il denaro per ricevere la "dose". I cinque, dopo l'arresto, sono stati condotti nel carcere di Trani.