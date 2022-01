Controlli anti spaccio in centro, 32enne morde dito al carabiniere per non essere perquisito: arrestato

Controlli antispaccio in centro a Bari. I carabinieri della Compagnia di Bari centro lo scorso gennaio hanno effettuato un servizio straordinario tra piazza Umberto e piazza Aldo Moro. In particolare in piazza Umberto I, con l'aiuto del cane antidroga, i carabinieri hanno trovato 4 cittadini stranieri in possesso di droga. Un 32enne, guineano, è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, perché trovato in possesso di 3 dosi di cocaina, 62 dosi di hashish e 205 euro ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio. L’uomo, nella circostanza, si sarebbe opposto al controllo, tanto da mordere un dito a un Carabiniere, che ha riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

Durante il contro tre persone sono state segnalate alla Prefettura di Bari per uso personale di marijuana e hashish. L’arrestato, portato in carcere di Bari, è stato sentito il giorno successivo dal gip del Tribunale di Bari che ne ha convalidato l’arresto e disposto la permanenza in carcere in custodia cautelare. Le sue responsabilità dovranno poi essere accertate nel corso del successivo giudizio. Infine, uno dei 3 assuntori, risultato gravato da un decreto di espulsione del Questore di Bari del 2 aprile 2021, è stato accompagnato presso il C.P.R. (Centro di permanenza per il rimpatrio) di Bari Palese.