Spaccio di droga nelle vicinanze di una scuola a Madonnella: tre arresti, sequestrata anche una pistola

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri nel quartiere Madonnella di Bari con le accuse, a vario titolo di spaccio, detenzione di droga e arma clandestina. I militari, avendo notato presenze sospette nelle vicinanze di una scuola, hanno predisposto servici specifici, anche con unità cinofile, riscontrando due episodi di spaccio al dettaglio.

Successivamente, hanno effettuato una perquisizione più dettagliata nel quartiere, rinvenendo un vero e proprio bazar della droga, sequestrando 1,1 kg di eroina suddivisa in un panetto e 36 dosi, quattrocento grammi di hashish suddiviso in 4 panetti, 204 grammi di cocaina suddivisi in 154 dosi e 11mila euro in contanti, ritenute provento dell'attività di spaccio. Nello stesso luogo e nelle stesse circostanze è stata scoperta anche un’arma clandestina calibro 7.65 con matricola punzonata e 13 proiettili.

Lo stupefacente, l’arma con il relativo munizionamento e il denaro rinvenuto sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. I tre arrestati, due dei quali sono già noti alle Forze dell'Ordine, sono finiti agli arresti domiciliari.