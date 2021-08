Fermato con le dosi di eroina e cocaina da spacciare: giovane pusher in manette

Fermato dai carabinieri, perquisito e trovato in possesso di numerose dosi di eroina e cocaina da spacciare. In manette, a Palo del Colle, è finito un 23enne del luogo, già noto per spaccio.

I militari, nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, si sono concentrati su diversi soggetti già conosciuti, e in particolare su un giovane che veniva sorpreso in atteggiamenti sospetti. Dopo aver monitorato i movimenti del ragazzo, gli incontri e gli scambi, i militari hanno deciso di fermare il giovane e perquisirlo. Il giovane è stato trovato in possesso di 48 dosi di eroina per un peso complessivo di 131 grammi, 11 dosi di cocaina per un peso di cica 3 grammi e la somma contante di 600 euro, ritenuta frutto dell’attività illecita.

Il 23enne, quindi, è stato dichiarato in arresto e sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’autorità giudiziaria.