Mafia, estorsione e corruzione elettorale: 19 arresti. Coinvolti consigliera comunale ed ex consigliere regionale

Dalle prime luci dell’alba, nelle province di Bari, Palermo e Taranto, è in corso l’esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 19 soggetti (di cui 17 in carcere e 2 agli arresti domiciliari) - emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Bari. L'operazione vede impegnati carabinieri, polizia e uomini della Guardia di Finanza.

Tra le persone coinvolte figurerebbero anche Francesca Ferri, di Valenzano, consigliera comunale capogruppo di Italia Popolare a Bari, e l'imprenditore Nicola Canonino, ex consigliere regionale e attuale presidente del Foggia.

Maggiori dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 in Procura a Bari.

Ulteriori aggiornamenti nel corso della giornata - ultimo ore 9