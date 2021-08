In trasferta dal Barese a Cerignola con la droga da spacciare, due fratelli beccati in auto con la cocaina

Fermati in auto dai carabinieri per un controllo, hanno tentato invano di disfarsi di un involucro. Il gesto però non è sfuggito ai militari, che hanno recuperato la confezione, contenente 32 grammi di cocaina. Così sono finiti in manette due fratelli originari dell'hinterland barese, entrambi con precedenti di polizia, beccati in trasferta a Cerignola.

I due, perquisiti, sono stati anche trovati in possesso di un bilancino di precisione. Le attività sono state estese anche all’abitazione dei due soggetti e hanno consentito di rinvenire e sequestrare una somma di denaro contante pari a 3.460 euro, ritenuta provento di illecita attività di spaccio nonché materiale per il confezionamento. I due sono finiti in carcere a Foggia.